Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе

Евро-2026: две команды Азербайджана, а также Малкин, Алиев, Бахшалиев и Мустафаев преодолели квалификацию

Эльмир Алиев, отдел спорта
22:22 109

Сегодня в португальском Портимао стартовал чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

В первый день соревнований прошла квалификация у взрослых в тамблинге и двойном мини-трампе, а также в прыжках на батуте у юниоров.

В соревнованиях по тамблингу азербайджанские спортсмены Михаил Малкин и Тофик Алиев вышли в финал. Малкин с результатом 54,800 балла занял 3-е место, а Алиев (54,700) - 4-е.

Адиль Гаджизаде стал 13-м, Алексей Караташов - 26-м. Квалификацию выиграл португалец Васко Песо (56,500). Финал состоится 12 апреля.

В командном первенстве Алиев, Гаджизаде и Малкин в сумме набрали 84,200 балла и заняли в квалификации 2-е место, пропустив вперед только Данию (85,400). Здесь финальные соревнования пройдут 11 апреля.

Напомним, Михаил Малкин в индивидуальных соревнованиях является чемпионом Европы-2018 и чемпионом мира-2023. В командных соревнованиях Азербайджан выиграл два последних чемпионата мира, а также последний чемпионат Европы. 

У Тофика Алиева, помимо командных побед, есть серебро чемпионата Европы-2024.

В состязании батутистов-юниоров лучшим среди наших стал Аммар Бахшалиев, занявший 13-е место. С показателем 94,800 балла он вышел в полуфинал. Дальше прошел и Фархад Мустафаев (92,550), ставший 22-м. Магомед Гасанлы занял 33-е место, а Омар Гасымлы - 38-е.

Юниорская команда Азербайджана с общим результатом 277,820 балла заняла 7-е место и вышла в финал.

В двойном мини-трампе Чингиз Велиев с общим результатом 43,500 занял 20-е место. Фархад Велиев расположился на 27-й строчке.

Всего Азербайджан на чемпионате Европы представляют 23 гимнаста и гимнастки.

Завтра в Портимао начнут выступление взрослые батутисты. Тут большие надежды связаны с участницей Олимпиады в Париже Сельджан Махсудовой. Также пройдет квалификация у батутистов не старше 21 года, а у юниоров - в тамблинге и двойном мини-трампе.

Евро-2026: две команды Азербайджана, а также Малкин, Алиев, Бахшалиев и Мустафаев преодолели квалификацию
