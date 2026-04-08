Россия хочет создать «буферную зону» в Винницкой области

Российские военные рассматривают вариант создания «буферной зоны» в Винницкой области весной или летом. Об этом заявил бригадный генерал и заместитель руководителя офиса украинского президента Павел Палиса.

Создание «буферной зоны» в Украине россияне планировали и раньше, но тогда их идеи касались преимущественно Харьковской, Сумской и Черниговской областей, пишет Украинская служба Би-би-си.

В настоящее время «у них (россиян – ред.) в планах даже появился пункт по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья», рассказал в интервью «РБК-Украина» Палиса.

«Это впервые зафиксированы у них планы такого характера», — заявил бригадный генерал.

По его словам, «паниковать здесь не стоит, потому что в настоящее время я не вижу у них (россиян – ред.) сил для реализации всех этих намерений».

Линия границы между Винницкой областью и непризнанным Приднестровьем составляет около 50 километров. Основная часть границы приходит по Днестру, по земле — два десятка километров. Ближайший большой город к сухопутному участку с Приднестровьем — Крыжополь.