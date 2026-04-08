Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса

По ее словам, Трамп считает, что операция США и Израиля против Ирана стала испытанием для НАТО, и Североатлантический альянс его провалил.

«Президент (США Дональд Трамп – ред.) обсуждал это. И я думаю, президент будет обсуждать это через пару часов с Рютте. Возможно, после этой встречи, которая состоится позднее сегодня, вы услышите об этом непосредственно от президента», – сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте обсудит возможность выхода США из альянса. Об этом заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп выбросил в мусорную корзину 10-пунктный план Ирана, они (иранцы – ред.) потом прислали другой. Об этом заявила глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Иранцы изначально выдвинули 10-пунктный план, который был в корне несерьезным и совершенно неприемлемым. Он был буквально выброшен в мусорную урну президентом Трампом и его переговорной командой.

Многие СМИ сообщили ложную информацию о том, что этот план якобы был приемлем для Соединенных Штатов. Это неправда. Поскольку срок, установленный президентом, быстро истекал, а американские военные с каждым часом все больше ослабляли Иран, режим признал реальность переговорной команде.

Затем они выдвинули более разумный, совершенно другой и сжатый план. Президент Трамп и его команда определили, что этот новый, измененный план является рабочей основой для переговоров, согласующейся с нашим собственным предложением из 15 пунктов», - заявила Ливитт.

По ее словам, «красные линии» президента США не изменились. Речь идет о прекращении обогащения урана в Иране.

«Идея о том, что президент (США Дональд) Трамп когда-либо примет список желаний Ирана в качестве сделки, совершенно абсурдна», - отметила Ливитт.

Белый дом также прокомментировал сообщения о том, что Ормузский пролив снова закрыт. Как отметила глава пресс-службы вашингтонской администрации, «иранцы говорят одно, а делают другое».

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, президент США Дональд Трамп будет вести переговоры с Ираном только при условии свободного прохода через Ормузский пролив.

«Пока Ормузский пролив остается открытым без ограничений и задержек, эти чрезвычайно деликатные и сложные переговоры будут проходить за закрытыми дверями в течение следующих двух недель», — сказала она.

По словам Ливитт, Иран заверил Белый дом в том, что он разрешает движение через Ормузский пролив, несмотря на сообщения о перекрытии этого водного пути. В частном порядке США сегодня наблюдали увеличение движения судов в проливе, добавила она, подчеркнув, что любое его перекрытие будет для Вашингтона «совершенно неприемлемым» развитием событий.

Ливитт также уточнила, что США будут рассматривать взимание Ираном платы за проход Ормузского пролива как ограничение.

Представитель Белого дома также объявила, что мирные переговоры между США и Ираном пройдут в Исламабаде и начнутся утром 11 апреля.

«Трамп направляет свою переговорную команду, возглавляемую вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и господином Кушнером, в Исламабад для переговоров в эти выходные.

Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени, и мы с нетерпением ожидаем этих личных встреч», - заявила глава пресс-службы Белого дома.