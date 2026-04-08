Израиль собирает 400-тысячную армию

Комиссия по иностранным делам и обороне соберется 9 апреля, чтобы утвердить решение правительства, позволяющее призвать до 400 000 резервистов по приказам о мобилизации.

В Израиле, несмотря на перемирие с Ираном, завтра будут утверждены сотни тысяч дополнительных приказов о мобилизации.

В конце марта правительство Израиля одобрило план призвать в войска до 400 тысяч резервистов в связи с военными действиями против Ирана и «Хезболлы».

Тогда в ЦАХАЛе уточнили, что это не фактическое число резервистов, которых призовут, а скорее, «предел, обеспечивающий гибкость в соответствии с оперативными потребностями».

Предыдущий лимит на призыв резервистов, утвержденный в декабре 2025 года, составлял 280 тысяч человек. С октября 2023 года вопрос о праве ЦАХАЛа призывать резервистов в экстренных случаях выносят на утверждение правительства каждые несколько месяцев.