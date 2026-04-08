В Пакистане ждут переговорщиков США и Ирана

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут на переговоры в Исламабад, передает Associated Press.

Шариф заявил, что Пакистан сыграл ключевую роль в обеспечении прекращения боевых действий, отметив работу своей команды, включая министра иностранных дел Исхака Дара и главнокомандующего армией Асима Мунира, за постоянное дипломатическое взаимодействие с лидерами США и Ирана.

Он назвал перемирие «первым шагом» к более широкому миру и выразил надежду, что переговоры, которые пройдут в Исламабаде, помогут превратить хрупкое прекращение огня в прочное урегулирование.

«Войну предотвратили лишь временно, но это важное начало», - сказал Шариф.

Он не уточнил, кто будет представлять США и Иран и когда прибудут делегации.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что мирные переговоры между США и Ираном пройдут в Исламабаде и начнутся утром в субботу, 11 апреля. По ее словам, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.