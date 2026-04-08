Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
В Пакистане ждут переговорщиков США и Ирана

8 апреля 2026, 23:27 300

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут на переговоры в Исламабад, передает Associated Press.

Шариф заявил, что Пакистан сыграл ключевую роль в обеспечении прекращения боевых действий, отметив работу своей команды, включая министра иностранных дел Исхака Дара и главнокомандующего армией Асима Мунира, за постоянное дипломатическое взаимодействие с лидерами США и Ирана.

Он назвал перемирие «первым шагом» к более широкому миру и выразил надежду, что переговоры, которые пройдут в Исламабаде, помогут превратить хрупкое прекращение огня в прочное урегулирование.

«Войну предотвратили лишь временно, но это важное начало», - сказал Шариф. 

Он не уточнил, кто будет представлять США и Иран и когда прибудут делегации.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что мирные переговоры между США и Ираном пройдут в Исламабаде и начнутся утром в субботу, 11 апреля. По ее словам, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса
Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса обновлено 23:48
8 апреля 2026, 23:48 1419
Израиль собирает 400-тысячную армию
Израиль собирает 400-тысячную армию
8 апреля 2026, 23:07 1574
Азербайджанские баскетболисты обыграли немцев в Лиге чемпионов
Азербайджанские баскетболисты обыграли немцев в Лиге чемпионов
8 апреля 2026, 22:34 829
Иран ставит США перед выбором
Иран ставит США перед выбором видео; обновлено 22:24
8 апреля 2026, 22:24 14368
Евро-2026: две команды Азербайджана, а также Малкин, Алиев, Бахшалиев и Мустафаев преодолели квалификацию
Евро-2026: две команды Азербайджана, а также Малкин, Алиев, Бахшалиев и Мустафаев преодолели квалификацию ФОТО
8 апреля 2026, 22:22 700
Два журналиста стали жертвами израильских атак
Два журналиста стали жертвами израильских атак
8 апреля 2026, 21:54 1102
Cтартовал семинар для тренеров проекта «Учимся Плавать»
Cтартовал семинар для тренеров проекта «Учимся Плавать» ФОТО
8 апреля 2026, 21:47 570
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза…
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза… фото; видео; обновлено 22:12
8 апреля 2026, 22:12 6704
Торгаш и открыл путь к величию Ирана
Торгаш и открыл путь к величию Ирана главная тема
8 апреля 2026, 18:09 7276
Трамп о том, почему Ливан не включили «в сделку»
Трамп о том, почему Ливан не включили «в сделку»
8 апреля 2026, 19:48 2604
Крупнейшее поражение США со времен Вьетнама
Крупнейшее поражение США со времен Вьетнама наш обзор
8 апреля 2026, 15:33 6051

