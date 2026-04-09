Ормуз как минное поле: что придумал Иран?

Иран официально объявил о введении альтернативных путей для движения судов через Ормузский пролив.

В обращении, выпущенном в связи с военным положением в регионе, сообщается о возможном наличии морских мин в основной зоне навигации.

Согласно новым правилам, все суда обязаны координировать свой проход с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции. Вход в Персидский залив теперь предписано осуществлять через акваторию северной части острова Ларк, а выход — через акваторию южной части. Эти меры вводятся как минимум до середины апреля и кардинально меняют логистику в одной из самых важных морских артерий мира.