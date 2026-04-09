Мерц обсудил с Трампом соглашение с Ираном

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на правительственные источники.
Согласно информации, стороны обсудили временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном и будущее трансатлантических отношений.
Отмечается, что в последнее время Трамп критиковал Германию за отказ участвовать в операции по обеспечению прохода через Ормузский пролив и угрожал выходом из НАТО.
Во время разговора Мерц пытался вернуть доверие Вашингтона.
Инициатором телефонного звонка выступил канцлер Германии.