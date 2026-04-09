Франция критикует Израиль

Франция осудила принятие в Израиле закона, предусматривающего смертную казнь за терроризм. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает телеканал Public Sénat.

Министр отметил, что принятие закона вызывает серьезную обеспокоенность, а Франция поддерживает полную отмену смертной казни.

Закон был принят парламентом Израиля 62 голосами за, против проголосовали 48 депутатов. Он предусматривает смертную казнь через повешение за терроризм.

Ожидается, что Верховный суд Израиля рассмотрит соответствие документа конституции.