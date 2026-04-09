Лига чемпионов: «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль», «Атлетико» победил в Барселоне

В среду состоялись еще две четвертьфинальные встречи Лиги чемпионов.

В Париже «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» - 2:0. Счет в матче на 11-й минуте открыл нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ. Второй гол забил Хвича Кварацхелия, отличившийся на 65-й минуте.

В другом матче «Барселона» дома с таким же счетом проиграла «Атлетико». На 44-й минуте красную карточку получил защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Спустя минуту форвард мадридского клуба Хулиан Альварес открыл счет. А на 70-й минуте нападающий «Атлетико» Александр Серлот удвоил преимущество гостей.