Глава МИД Бельгии чуть не попал под ракетный удар

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что чуть не попал под очередной удар Израиля по Бейруту, который был нанесен в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства, где находился министр со своей делегацией. Об этом Прево написал в X.

«Не успел я поприветствовать предложение президента Ливана начать переговоры о прекращении огня с Израилем, как Израиль без каких-либо предупреждений нанес один из самых мощных ударов с начала конфликта. По имеющейся информации, пострадали сотни мирных жителей. Мы с моей делегацией находились в посольстве, всего в нескольких сотнях метров от места, куда были нанесены ракетные удары», - заявил Прево.

Он никак не прокомментировал действия Израиля. Прево прибыл сегодня в Ливан, по его собственным словам, «для поддержки мирного процесса».