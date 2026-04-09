Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе
Новость дня
Трамп объявил о перемирии с Ираном. Тегеран заявил о победе

Россия гребет деньги лопатой

01:54 948

Цены на нефть резко выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что позволило России увеличить доходы, несмотря на украинские удары по экспортной инфраструктуре РФ.

Агентство Bloomberg сообщает, что Россия зарабатывает на экспорте нефти больше, чем когда-либо с начала войны в Украине. Этому способствовали стремительный рост цен и увеличение объема поставок. Общая стоимость экспорта достигла максимума с июня 2022 года.

За последние четыре недели (до 5 апреля) экспорт приносил в среднем 2,02 млрд долларов в неделю. Это стало самым высоким показателем с июня 2022 года. Цены на российскую нефть марки Urals выросли пятую неделю подряд. Они достигли 116 долларов за баррель, что стало самым высоким уровнем за последние 13 лет.

Мировые цены на нефть подскочили до многолетних максимумов из-за войны на Ближнем Востоке. Фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива заблокировало поставки более 12 млн баррелей нефти в сутки из региона Персидского залива. Это подкрепило спрос на российскую нефть. 

Однако в полной мере воспользоваться высокими ценами Кремлю мешают удары украинских дронов по экспортным портам на побережьях Балтийского и Черного морей. В частности, поставки нефти из порта Усть-Луга уже более недели после атак заблокированы.

В то же время кратковременное перемирие в конфликте с Ираном, объявленное 7 апреля, привело к падению цен на нефть. Если договоренности сохранятся и поставки через Ормузский пролив возобновятся, то доходы Москвы могут сократиться.

По данным мониторинга судов, за неделю до 5 апреля Россия погрузила 20,88 млн баррелей нефти на 28 танкеров. Это значительный рост по сравнению с 16,62 млн баррелей на 22 судах на предыдущей неделе. В среднем поставки составили до 2,98 млн баррелей в сутки.

Иран установил лимит
Иран установил лимит
02:00 1190
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT видео; обновлено 01:10
01:10 17715
Ормуз как минное поле: что придумал Иран?
Ормуз как минное поле: что придумал Иран?
00:28 1542
Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса
Белый дом: Трамп обсудит с генсеком НАТО выход из альянса обновлено 23:48
8 апреля 2026, 23:48 3112
Израиль собирает 400-тысячную армию
Израиль собирает 400-тысячную армию
8 апреля 2026, 23:07 3214
Азербайджанские баскетболисты обыграли немцев в Лиге чемпионов
Азербайджанские баскетболисты обыграли немцев в Лиге чемпионов
8 апреля 2026, 22:34 1319
Евро-2026: две команды Азербайджана, а также Малкин, Алиев, Бахшалиев и Мустафаев преодолели квалификацию
Евро-2026: две команды Азербайджана, а также Малкин, Алиев, Бахшалиев и Мустафаев преодолели квалификацию ФОТО
8 апреля 2026, 22:22 1091
Два журналиста стали жертвами израильских атак
Два журналиста стали жертвами израильских атак
8 апреля 2026, 21:54 1527
Cтартовал семинар для тренеров проекта «Учимся Плавать»
Cтартовал семинар для тренеров проекта «Учимся Плавать» ФОТО
8 апреля 2026, 21:47 765
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза…
Нетаньяху: Это еще не конец кампании, это лишь пауза… фото; видео; обновлено 22:12
8 апреля 2026, 22:12 7508
Торгаш и открыл путь к величию Ирана
Торгаш и открыл путь к величию Ирана главная тема
8 апреля 2026, 18:09 8117
