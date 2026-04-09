Россия гребет деньги лопатой

Цены на нефть резко выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, что позволило России увеличить доходы, несмотря на украинские удары по экспортной инфраструктуре РФ.

Агентство Bloomberg сообщает, что Россия зарабатывает на экспорте нефти больше, чем когда-либо с начала войны в Украине. Этому способствовали стремительный рост цен и увеличение объема поставок. Общая стоимость экспорта достигла максимума с июня 2022 года.

За последние четыре недели (до 5 апреля) экспорт приносил в среднем 2,02 млрд долларов в неделю. Это стало самым высоким показателем с июня 2022 года. Цены на российскую нефть марки Urals выросли пятую неделю подряд. Они достигли 116 долларов за баррель, что стало самым высоким уровнем за последние 13 лет.

Мировые цены на нефть подскочили до многолетних максимумов из-за войны на Ближнем Востоке. Фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива заблокировало поставки более 12 млн баррелей нефти в сутки из региона Персидского залива. Это подкрепило спрос на российскую нефть.

Однако в полной мере воспользоваться высокими ценами Кремлю мешают удары украинских дронов по экспортным портам на побережьях Балтийского и Черного морей. В частности, поставки нефти из порта Усть-Луга уже более недели после атак заблокированы.

В то же время кратковременное перемирие в конфликте с Ираном, объявленное 7 апреля, привело к падению цен на нефть. Если договоренности сохранятся и поставки через Ормузский пролив возобновятся, то доходы Москвы могут сократиться.

По данным мониторинга судов, за неделю до 5 апреля Россия погрузила 20,88 млн баррелей нефти на 28 танкеров. Это значительный рост по сравнению с 16,62 млн баррелей на 22 судах на предыдущей неделе. В среднем поставки составили до 2,98 млн баррелей в сутки.