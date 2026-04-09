Иранки с пулеметами

Казвин (Иран). Вооруженные женщины

Бразилиа (Бразилия). Представители коренных народов проводят митинги на фоне обострения земельных споров и давления со стороны горнодобывающих компаний

Айн-Сааде (Ливан). На похоронах Пьера Моавада, представителя христианской партии «Ливанские силы», и его супруги Флавии, погибших в результате израильского удара

Газа (Палестина). На похоронах палестинцев, погибших в результате израильского авиаудара

Нью-Йорк (США). Протестующие из организации «Евреи за расовую и экономическую справедливость» арестованы после того, как заблокировали вход в офис технологической компании Palantir после митинга в знак протеста против иммиграционной и таможенной службы, организованного группой Нант (Франция)

Водители грузовиков перекрыли кольцевую дорогу, лишив доступа к городскому аэропорту, в знак протеста против роста цен на топливо

Бристоль (Великобритания). Врачи-резиденты бастуют из-за низкой заработной платы и плохих условий труда. Пикет врачей у здания Бристольской королевской больницы