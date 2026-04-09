Тегеран (Иран). В Иране все еще празднуют победу над США и Израилем

Бейрут (Ливан). Израиль сбросил на Ливан 160 бомб. Речь идет о самой масштабной бомбардировке за всю войну

Гавана (Куба). Кубинки вышли на митинг против энергетической блокады острова со стороны США

Бразилиа (Бразилия). Представители коренных народов подожгли скульптуры черепов, символизирующие законодателей в знак протеста против Конгресса во время крупнейшей ежегодной акции, посвященной праву на землю

Гватемала (Гватемала). Протесты у Университета Сан-Карлос за день до выборов президента университета

Кветта (Пакистан). Из-за резкого подорожания бензина на фоне американо-израильского конфликта с Ираном и блокады Ормузского пролива, в стране резко вырос спрос на велосипеды

Тегеран (Иран). Пешеход проходит мимо антиамериканского и антиизраильского граффити