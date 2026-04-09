Вагиф, Юнус и Юсиф создали уникальную систему: медицинский учет на основе ИИ

Наши соотечественники разработали систему электронного медицинского учета нового поколения на основе искусственного интеллекта. Команда готовится представить данный проект на предстоящей 22-24 апреля в Майами технологической конференции и выставке “eMerge Americas 2026”, которая соберет свыше 20 тысяч участников из более 60 стран. Они приглашены на мероприятие как в качестве основных докладчиков на панели “Искусственный интеллект в здравоохранении”, так и спонсоров.

Платформа электронных медицинских карт направлена на снижение повседневной нагрузки врачей, оптимизацию управления медицинской информацией и поддержку процесса принятия клинических решений с помощью искусственного интеллекта. Проект расценивается как важный шаг с точки зрения повышения эффективности в системе здравоохранения.

Одновременно проект стал победителем конкурса презентаций стартапов, проведенного в рамках организованной Университетом Майами “Акселерационной программы для студенческих стартапов” (University student Startup Accelerator - USTAAR), и получил инвестиции в размере 100 тысяч долларов США. Вместе с тем стартап был удостоен гранта Инновационного фонда Массачусетского технологического института (MIT).

Основная цель платформы заключается в минимизации времени, которое врачи тратят на документирование, и создании условий для проведения ими большего времени с пациентами. Одновременно система направлена на повышение качества медицинских услуг путем обеспечения более быстрой и точной обработки медицинских данных.

Учредитель проекта Вагиф Казымлы в интервью haqqin.az сказал: “Проект был представлен на недавнем саммите, проведенном в лаборатории искусственного интеллекта в Майами. Наша основная цель при создании этой системы заключалась в облегчении работы врачей и предоставлении более разумных и эффективных решений в системе здравоохранения. Другие члены нашей команды - Юнус Казымлы и Юсиф Гурбанлы позже присоединились к проекту и внесли большой вклад в его развитие. В настоящее время проект стартапа проходит апробацию в ряде ведущих больниц США. Мы хотим, чтобы в будущем данный проект применялся и в Азербайджане. Наша цель заключается в ускорении перехода к новому этапу в области электронного медицинского учета в нашей стране, а также обеспечении более эффективного и качественного обслуживания граждан с помощью централизованной платформы, поддерживаемой искусственным интеллектом”.

Отметим, что Юнус Казымлы участвовал во 2-м Американском форуме азербайджанской молодежи, состоявшемся в 2025 году в Университете Джорджа Мейсона в штате Вирджиния США.