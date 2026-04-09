Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Сенсационная информация Financial Times: Трамп умолял Иран с 21 марта

Недавние сообщения авторитетного на Западе издания Financial Times свидетельствуют о том, что именно президент США Дональд Трамп, а не иранское правительство, выступал инициатором прекращения огня.

Financial Times сообщает, что администрация Трампа в течение нескольких недель в частном порядке настаивала на перемирии, стремясь облегчить экономическое бремя, вызванное контролем Ирана над Ормузским проливом. В качестве посредника Вашингтон рассчитывал использовать Пакистан. Начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир поддерживал связь с официальными лицами Ирана, специальным посланником Стивом Уиткоффом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и самим Трампом — даже после того, как во вторник президент пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию.

Согласно информации пяти источников, знакомых с дипломатическими каналами связи, Трамп просил о прекращении огня еще с 21 марта — именно тогда он впервые пригрозил нанести удары по иранским электростанциям.

Эти сведения противоречат практически всем утверждениям администрации Трампа относительно Ирана. Официальная позиция Белого дома заключалась в том, что постоянные бомбардировки и угрозы уничтожения вынудили ослабленный и деморализованный иранский режим пойти на переговоры, отчаянно нуждаясь в соглашении с США.

«Они сами умоляют о сделке, а не я. Они сами умоляют о сделке», — заявил Трамп менее двух недель назад. «Любой, кто видел, что там происходит, поймет, почему они хотят заключить соглашение... Они умоляют о достижении договоренностей».

Ожидается, что мирные переговоры между США и Ираном состоятся в Исламабаде в пятницу, хотя спикер иранского парламента уже заявил, что США и Израиль нарушили условия и без того хрупкого перемирия.

