Иран заявил о звонке саудитам. В Эр-Рияде молчат

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирана в Telegram рано утром в четверг.

В заявлении говорится, что министры «обсудили двусторонние отношения и региональные события», при этом дата телефонного разговора не уточняется.

CNN отмечает, что в заявлении, опубликованном в среду вечером по местному времени, саудовские государственные СМИ сообщили, что бин Фархан получил звонки от министров иностранных дел Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Турции. Иран там не упоминается.