Очередная попытка: Трампа хотят ограничить. Пока не получается

Американские законодатели на следующей неделе в очередной раз постараются принять резолюцию, направленную на прекращение войны с Ираном. Об этом заявил лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер на пресс-конференции в Нью-Йорке, передал Reuters.

Шумер добавил, что демократы также постараются обязать президента США Дональда Трампа получать одобрение Конгресса для любых дальнейших атак.

Сенатор-демократ раскритиковал военный конфликт США с Ираном, указав, что Трамп не ослабил власти этой страны, не сдержал иранскую ядерную программу, но вместе с тем привел к росту мировых цен на топливо. Заявления самого Трампа он назвал «неадекватными».

В ночь на 8 апреля президент США объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Трамп добавил, что пошел на это при условии полного открытия Ормузского пролива. Трамп говорил, что получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать основой для переговоров.

7 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил, что конгрессмены от Демпартии США обсуждают совместное требование об импичменте Трампу в связи с боевыми действиями против Ирана. The Wall Street Journal писала, что требование об отставке президента выдвинули более 20 законодателей.