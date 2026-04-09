Армия США останется на Ближнем Востоке: условия Трампа

Вооруженные силы США с боеприпасами «и всем прочим необходимым для уничтожения уже ослабленного противника» останутся на местах в Иране и на Ближнем Востоке «до тех пор, пока не будет полностью выполнено достигнутое РЕАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ». Об этом в Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что, если этого не произойдет, что, по его мнению, крайне маловероятно, «тогда начнется стрельба более масштабная, лучше организованная и более мощная, чем кто-либо когда-либо видел раньше».

«Это было согласовано уже давно, и, несмотря на всю ложную риторику об обратном, — никакого ядерного оружия, и Ормузский пролив БУДЕТ ОТКРЫТ И БЕЗОПАСЕН. Тем временем наша великая армия загружается и отдыхает, с нетерпением ожидая, собственно, следующего завоевания», — написал Трамп.

В ночь на 8 апреля Трамп объявил о согласии Штатов на двухнедельное перемирие с Ираном при условии полного открытия Ормузского пролива. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов, которое может стать рабочей основой для переговоров.