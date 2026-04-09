Украинские беспилотники прилетели в Краснодар

В ночь на 9 апреля украинские беспилотники атаковали предприятие в городе Крымске Краснодарского края, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его данным, в результате падения обломков в расположенном рядом с городом поселке погиб мужчина.

Телеграм-каналы утверждают, что дроны атаковали Крымскую линейную производственно-диспетчерскую станцию, поясняя, что это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.

Станция прокачивает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам «Тихорецк — Новороссийск 2.3», «Крымск — Грушовая» и «Крымск — Краснодар», а также нефтепродуктопроводу «Тихорецк – Новороссийск 1». От ЛПДС «Крымская» нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск, на Ильский и Афипский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Станция входит в структуру АО «Черномортранснефть» и является одной из крупнейших в Краснодарском крае.