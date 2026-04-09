Взрывы в нескольких городах Ирана

Рано утром в четверг в нескольких иранских городах, включая Карадж, Ахваз и Шираз, произошли взрывы, наблюдалась военная активность. Об этом информирует Iran International со ссылкой на сообщения очевидцев.

Так, в провинции Альборз, к западу от Тегерана, жители Караджа сообщили о раздавшемся на рассвете взрыве. Взрывы также были зафиксированы в Мехршахре, позже в Мохаммадшахре.

По словам очевидцев, в Ахвазе, главном городе богатой нефтью юго-западной провинции Хузестан, под утро были слышны два относительно сильных взрыва.

В городе Махабад, расположенном в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, жители сообщили о звуке под утро пролетающего над головой самолета или истребителя.

В Ширазе, столице провинции Фарс на юге Ирана, очевидцы сообщили о нескольких последовательных взрывах, которые прозвучали около пяти утра по местному времени.