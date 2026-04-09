Иран балуется с Ормузским проливом

Согласно данным глобальной судоходной компании Kpler, предоставленным The New York Times, после заключения перемирия во вторник через пролив не прошло ни одного нефтяного или газового танкера. Лишь четыре балкера (сухогруза) смогли его пересечь.

В среду днём иранские государственные СМИ сообщили, что пролив «полностью закрыт» и что некоторые танкеры были развернуты обратно. Это заявление последовало после публикаций полуофициальных СМИ, связанных с КСИР, о том, что движение по проливу снова остановлено — на этот раз в ответ на смертоносную волну израильских ударов по Ливану. Согласно данным Kpler, после этих сообщений ни одно судно не пересекло пролив.

Никос Пофитакис, менеджер по связям со СМИ Kpler, заявил, что текущая картина движения показывает: независимо от официального статуса пролива, он «фактически закрыт». Причины ограниченного судоходства остаются неясными.

Государственное иранское телевидение сообщило, что из-за мин суда должны координировать свои действия с иранскими ВМС и использовать специальные маршруты.

Вместе с тем, как отмечает The Wall Street Journal, за два дня всего лишь четыре судна прошли через Ормузский пролив.