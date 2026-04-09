ФБР задержало мужчину: сливал секретные сведения журналистам

В США задержан бывший сотрудник подразделений специальных операций по подозрению в передаче секретной информации СМИ, сообщает директор Федерального бюро расследований Каш Патель. Личность задержанного и характер переданных данных не раскрываются.

По данным ФБР, речь идет о возможной утечке сведений, затрагивающих вопросы национальной безопасности. В ведомстве заявили о намерении пресекать подобные действия и привлекать виновных к ответственности.

Ситуация разворачивается на фоне инцидента с военной авиацией. 3 апреля на территории Ирана был сбит истребитель F-15E. Два члена экипажа катапультировались. Один из пилотов был обнаружен оперативно, второй скрывался в горной местности до прибытия спасательной группы.

Американские спецподразделения провели скрытую операцию по эвакуации. По данным СМИ, группа ночью проникла вглубь территории, поднялась на горный хребет высотой около 2,1 тысячи метров и вывела летчика в безопасную точку до рассвета 5 апреля.

Во время проведения операции официальные структуры, включая администрацию президента, военное ведомство и командование, не раскрывали деталей. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что публикации в СМИ могли поставить под угрозу жизнь военнослужащего.