В канун переговоров США-Иран: в Исламабаде объявили двухдневные каникулы

В уведомлении, опубликованном поздно вечером в среду администрацией округа Исламабад, причина каникул не была указана.

Власти пакистанской столицы Исламабада объявили в городе двухдневные каникулы, начиная с четверга, в преддверии ожидаемых переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

Тем временем сообщается, что персонал отеля Serena в Исламабаде попросил постояльцев выехать из номеров для проведения «некоего мероприятия по распоряжению правительства». Об этом передает ТАСС, в распоряжении которого есть уведомление гостиницы.

«Мы хотели бы вам сообщить, что правительство Пакистана реквизировало наш отель для проведения важного мероприятия, которое продлится с сегодняшнего вечера (8 апреля) до вечера воскресенья. В связи с этим, к сожалению, согласно указаниям правительства, вам необходимо выехать из отеля до 17:00 сегодняшнего вечера», — указано в уведомлении.

Накануне сотрудник Serena заявил агентству, что номера освобождают в ожидании прибытия делегаций Ирана и США. Однако персонал пока не знает, станет ли гостиница площадкой для переговоров, сказал он.

Сегодня посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам сообщил в X, что иранская делегация прибудет в Исламабад вечером 9 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил, что переговоры начнутся 10 апреля и иранская сторона выделит на них две недели. Позже стало известно, что две делегации встретятся 11 апреля, а переговоры в закрытом формате продлятся несколько дней.

Белый дом ранее заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит делегацию США на переговорах в Исламабаде «в эти выходные».