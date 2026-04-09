Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Венгрия предлагала помощь Ирану

10:42 586

После операции Израиля в сентябре 2024 года, когда массово взорвались пейджеры тысяч членов ливанской «Хезболлы», венгерское правительство Виктора Орбана предложило помощь Ирану — главному спонсору этой шиитской организации, сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку телефонного разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Наша секретная служба уже связалась с вашими службами, и мы поделимся всей информацией, которую собрали в ходе расследования. Все возможные документы будут переданы вашим службам», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. В распоряжении The Washington Post есть копия стенограммы разговора 30 сентября 2024 года, полученная и подтвержденная западной разведывательной службой.

Тогда Венгрия оказалась в центре внимания, потому что тайваньская компания, чей бренд был указан на пейджерах, заявила, что устройства были произведены венгерской компанией по лицензионному соглашению, отмечает газета.

Поэтому Сийярто по телефону заверил Аракчи, что Будапешт не причастен к атаке 17 сентября в Ливане, в результате которой погибли 12 человек и около 2800 получили ранения, и пейджеры не были сделаны в Венгрии.

Разговор вызывает вопросы, поскольку Венгрия официально поддерживает Израиль и часто голосует в его пользу на международных площадках. Одновременно правительство Виктора Орбана демонстрирует контакты с Ираном и Россией — союзниками в регионе, подчеркивает WP.

Газета публикует отрывки из стенограммы разговора Сийярто и Аракчи на фоне войны США и Израиля с Ираном, а также предстоящих 12 апреля парламентских выборов в Венгрии.

Виктора Орбана публично поддержали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. На этой неделе в Будапешт прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы «оказать последнюю поддержку ослабевающей кампании Орбана», пишет WP.

При этом, как отмечает газета, в ходе визита Вэнс не высказывал никаких опасений по поводу возможного российского вмешательства в венгерские выборы.

Ранее сообщалось, что между главой МИД РФ и министром иностранных дел Венгрии существовал постоянный неформальный канал связи.

