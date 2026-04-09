Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Рухнул балтийский нефтеэкспорт России

10:50 551

Морской экспорт российской нефти из балтийских портов Усть-Луга и Приморск с 30 марта по 5 апреля упал на 33,2 процента, до 115 тысяч тонн в сутки. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает «Коммерсантъ».

Такой результат стал минимальным с начала 2025 года. Количество отправлений танкеров сократилось с 11 до 7 за неделю. На динамику повлияли аварийные остановки портовой инфраструктуры, связанные с атаками беспилотников и пожарами.

Общий объем российского морского экспорта за этот период сократился на 4,1 процента в недельном выражении, до 347 тысяч тонн в сутки. По сравнению с мартовским уровнем погрузки упали на 17 процентов. В начале апреля рост демонстрирует только дальневосточный порт Козьмино, где экспорт увеличился на 60 процентов.

Поставки из Новороссийска снизились на 17,5 процента, до 71 тысячи тонн в сутки. При этом на текущей неделе проблемы по этому направлению усугубятся. По оценкам участников рынка, полное восстановление после повреждения нефтеналивных причалов во время атаки беспилотников 6 апреля займет не менее недели.

Вместе с тем порт Усть-Луга возобновил отгрузку. На этой неделе его покинул танкер Jewel, на борту которого находится около 700 тысяч баррелей нефти. Характер полученных во время атак повреждений позволяет предполагать, что даже при неблагоприятном сценарии запустить экспорт в полном объеме удастся в течение двух недель.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что средняя недельная стоимость российского морского экспорта нефти за последние четыре недели (показатель считается менее волатильным, чем выручка за семь дней), составила 2,02 миллиарда долларов. Такой результат стал максимальным с июня 2022 года, однако если бы не удары по портам, он мог быть выше.

