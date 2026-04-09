Израиль бьет. Ливан заявил о сотнях жертв. «Хезболла» обещает новые удары

«В результате нападений в среду погибли по меньшей мере 254 человека, еще 1165 получили ранения», — говорится в сообщении. Министр здравоохранения страны Ракан Насередин заявил, что Ливан столкнулся с «опасной эскалацией» после того, как Израиль нанес, по его словам, более 100 авиаударов по стране.

Число погибших при атаке Израиля на Ливан увеличилось по меньшей мере до 254 человек, более тысячи получили ранения, сообщает Al Jazeera со ссылкой на данные гражданской обороны страны.

Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала военной операции.

Поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла» пообещала продолжать бить по Израилю после разрушительных израильских авиаударов в Ливане. В ночь на четверг, 9 апреля, в ответ на «нарушение перемирия» Израилем, был обстрелян кибуц Манара на севере Израиля, говорится в заявлении группировки. Контрудары по Израилю будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится «израильско-американская агрессия», добавила «Хезболла».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил удары, назвав их «массированными атаками», в результате которых «были убиты и ранены сотни мирных жителей, в том числе дети», а также повреждена гражданская инфраструктура. По мнению Гутерриша, массированные израильские удары по Ливану ставят под угрозу заключенное перемирие между США и Ираном.

Несмотря на двухнедельное прекращение огня в войне против Ирана, Израиль намерен продолжать наносить удары по «Хезболле». США, в отличие от Ирана, не распространяют перемирие на Ливан. Иранское агентство Fars ранее сообщало, что Тегеран теперь рассматривает возможность выхода из перемирия в связи с израильскими ударами по «Хезболле».

Ранее Израиль, несмотря на перемирие, нанес внезапный массированный удар по многочисленным целям в Ливане, в том числе в столице этой страны Бейруте. Израильские военные заявили, что удары были направлены против командиров и военной инфраструктуры «Хезболлы».