Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Перед перемирием кто-то поставил миллиард на падение нефти

11:10

Инвесторы сделали ставку на падение цен на нефть на сумму около $950 миллионов за несколько часов до того, как Вашингтон ‌и Тегеран объявили о прекращении огня. Об этом сообщает агентство Reuters.

Во вторник инвесторы продали совокупно 8600 контрактов на фьючерсы на Brent и американскую нефть, свидетельствуют данные LSEG.

В ночь на 8 апреля ‌Трамп отступил от угроз уничтожения «целой цивилизации» и объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, что в начале официальной торговой сессии обвалило нефтяные фьючерсы примерно на 15% - ниже 100 долларов за баррель.

Агентство отмечает, что крупные ставки на рост или падение цен на нефть не являются чем-то необычным, поскольку трейдеры используют их для хеджирования больших объемов физической торговли нефтью. Однако такие сделки очень редко проводят большими пакетами, поскольку трейдеры обычно предпочитают использовать распределенные ордера на многих биржах и просят брокеров применять алгоритмическую торговлю в течение многих часов, чтобы выполнить заказ без влияния на цены.

Во время торгов во вторник около 6200 контрактов на Brent сменили владельца — это примерно 1% от общего объема торгов за обычную дневную сессию. В это же время было продано около 2400 контрактов на WTI, что также равно примерно 1% от обычного дневного объема торгов в тот день.

CME Group отказалась предоставить ‌агентству комментарий.

Reuters отмечает, что эта ставка стала продолжением похожих действий 23 марта, когда инвесторы продали нефтяные фьючерсы на 500 миллионов долларов всего за 15 минут до объявления Трампа о том, что он откладывает удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Это вызвало резкое падение цены на нефть на 15%.

Израиль бьет. Ливан заявил о сотнях жертв. «Хезболла» обещает новые удары
Израиль бьет. Ливан заявил о сотнях жертв. «Хезболла» обещает новые удары
Вагиф, Юнус и Юсиф создали уникальную систему: медицинский учет на основе ИИ
Вагиф, Юнус и Юсиф создали уникальную систему: медицинский учет на основе ИИ
Венгрия предлагала помощь Ирану
Венгрия предлагала помощь Ирану
В канун переговоров США-Иран: в Исламабаде объявили двухдневные каникулы
В канун переговоров США-Иран: в Исламабаде объявили двухдневные каникулы
ФБР задержало мужчину: сливал секретные сведения журналистам
ФБР задержало мужчину: сливал секретные сведения журналистам
Иран балуется с Ормузским проливом
Иран балуется с Ормузским проливом
Взрывы в нескольких городах Ирана
Взрывы в нескольких городах Ирана
Украинские беспилотники прилетели в Краснодар
Украинские беспилотники прилетели в Краснодар видео
Армия США останется на Ближнем Востоке: условия Трампа
Армия США останется на Ближнем Востоке: условия Трампа
Очередная попытка: Трампа хотят ограничить. Пока не получается
Очередная попытка: Трампа хотят ограничить. Пока не получается
