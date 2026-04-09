Дожди повредили и историческую Крепостную стену

Проливные дожди, которые не прекращались на протяжении нескольких дней, нанесли ущерб Крепостной стене в Ичеришехер. Сегодня около 05:00 на улице Кичик Гала, на участке пересечения башен №13–14, была зафиксирована эрозия на небольшой части исторической Крепостной стены.

Об этом сообщили в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Отмечается, что по предварительному заключению специалистов основной причиной эрозии стали повышенная влажность и естественные процессы, вызванные непрекращающимися в последние дни дождями.

В Управлении отметили, что территория взята под контроль, приняты меры по обеспечению безопасности граждан. В настоящее время начаты необходимые работы по устранению последствий на данном участке исторического памятника.