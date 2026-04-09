Закулисная работа Турции

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) проводила закулисную деятельность по содействию прекращению огня и предотвращению эскалации войны Израиля и США против Ирана.

Согласно информации, распространенной турецкими СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности, перед началом войны MİT установила интенсивные контакты со всеми сторонами для предотвращения конфликта.

После начала войны турецкая разведка, поддерживая связь как с американо-израильской стороной, так и с Ираном, сыграла важную роль в предотвращении расширения и эскалации конфликта, сохранении каналов связи между сторонами открытыми и определении путей прекращения столкновений.

Во время конфликта турецкая разведка также поддерживала постоянную связь со своими коллегами из многих стран, включая США, Иран, Ирак, Пакистан, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Египет, Великобританию, Германию, Францию и Италию.

Кроме того, MİT интенсивно использовала регулярные каналы связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), последовательно доводя до иранской стороны свои предложения и послания относительно прекращения военных действий. В сообщении отмечается, что MİT также сыграла критическую роль в нейтрализации сепаратистских групп, пытавшихся проникнуть в Иран.