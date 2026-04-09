Уничтожен племянник и секретарь лидера «Хезболлы»

Вчера ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал Али Юсефа Хараши, личного секретаря и племянника генерального секретаря террористической организации «Хезболла» Наима Касема.
Хараши, как сообщают израильские СМИ, был близким советником генерального секретаря «Хезболлы» Наима Касема и играл ключевую роль в управлении его офисом и обеспечении безопасности.
В течение ночи ЦАХАЛ атаковал два основных моста, которые использовались боевиками «Хезболлы» для перемещения с севера на юг реки Литани в Ливане, для перевозки тысяч единиц оружия, ракет и пусковых установок.
Также были атакованы около 10 складов оружия, пусковых установок и штабов, используемых группировкой на юге Ливана.