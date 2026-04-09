Глава МВД Турции у Ильхама Алиева

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 9 апреля принял министра внутренних дел Турецкой Республики Мустафу Чифтчи. Об этом информирует официальный сайт главы государства.
Согласно сообщению, Мустафа Чифтчи выразил благодарность главе государства за прием и передал президенту Азербайджана приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия и в свою очередь попросил передать его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.
В ходе беседы было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией основываются на принципах братства и стратегического союзничества, также отмечено расширение связей по всем направлениям. Было подчеркнуто, что между соответствующими структурами двух стран налажено эффективное партнерство, в том числе отмечено успешное сотрудничество между министерствами внутренних дел Азербайджана и Турции.