Анкара о катастрофе на азербайджано-грузинской границе

Министерство нацобороны Турции опубликовало отчет о расследовании крушения военно-транспортного самолета типа C-130, произошедшего на грузино-азербайджанской границе и ставшего причиной гибели 20 военнослужащих.

Официальный представитель министерства Зеки Актюрк сообщил, что в результате изучения записей бортового самописца (FDR) было установлено, что до момента аварии на борту самолета все было в порядке. Цифровые данные показывают, что связь между экипажем и работа систем самолета продолжались в штатном режиме, никаких неисправностей обнаружено не было.

«Инцидент произошел внезапно; из-за отделения хвостовой части от фюзеляжа запись прекратилась, а информационные кабели самописца были разорваны. По этой причине в регистраторе нет дополнительных данных, которые могли бы пролить свет на момент катастрофы», — заявил Актюрк.

Он отметил, что детальный осмотр двигателей и винтов самолета показал их бесперебойную работу вплоть до аварии. Также не было обнаружено никаких доказательств повреждения фюзеляжа вследствие отделения лопастей.

Актюрк сообщил, что в результате исследования образцов обломков самолета, проведенного Управлением криминальных расследований жандармерии, следов взрывчатых веществ ни внутри, ни снаружи обнаружено не было.

«Предполагается, что причиной крушения самолета могло стать повреждение фюзеляжа, вызванное отрывом одного из валов, расположенных в верхней части обоих крыльев», — отметил турецкий официальный представитель.