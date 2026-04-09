Финны осекли Трампа

Финляндия и другие страны — участницы Европейского союза (ЕС) не намерены мириться с агрессивной риторикой американского лидера Дональда Трампа в адрес Ирана. Об этом сообщила глава финского МИД Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.

«Конечно, мы ни в коем случае не можем мириться с подобными высказываниями (Трампа — ред.) <...> тем более с тем, что за ними может стоять», — сказала Валтонен.

Она также отметила, что сейчас существует возможность сохранить мир между американской и иранской сторонами.

Немецкий журнал Der Spiegel 8 апреля сообщил, что непредсказуемые действия Трампа привели к сомнениям международных союзников в компетентности американского руководства. Особенно это коснулось союзников США в Персидском заливе и Европе.