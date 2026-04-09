Новый срок для экс-лидера азербайджанской диаспоры

В России гособвинение просит суд приговорить бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского к 9 годам колонии по статье о применении насилия к представителю власти. Такой же срок прокуратура запросила для его сына Мутвалы. Разница лишь в том, что последнему грозит заключение в колонии общего режима.

В отношении Шахина Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Шахин Шихлинский уже отбывает срок «по обвинению в убийстве и покушении на убийство». Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Первые четыре года из этого срока он проведет в тюрьме.