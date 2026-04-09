Дагестан не пришел в себя после наводнений

Глава МЧС России Александр Куренков срочно прибыл в Дагестан. Причина — сильные паводки и наводнения, которые уже больше недели бушуют в республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу после посадки в Махачкале министр провел экстренное совещание. Он заявил, что лично отправится на вертолете, чтобы осмотреть самые затопленные районы и оценить масштаб бедствия на земле.

Также Куренков проведет заседание правительственной комиссии. Основные цели — помочь жителям и как можно быстрее устранить последствия разгула стихии. Сообщается, что правкомиссия определит дополнительные меры по оказанию помощи пострадавшим жителям. Самолет МЧС доставил в регион гуманитарную помощь.

Напомним, проливные дожди не прекращаются в регионе с 30 марта. Из-за подтопленных трансформаторных подстанций целые районы остались без света и питьевой воды. Кроме того, ливни спровоцировали оползни и разрушения. Пострадали жилые дома, а также объекты связи и энергетики.

Ситуация в пострадавшем от наводнения Дагестане остается напряженной. Власти Дагестана уже ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Сейчас все службы работают в усиленном режиме.

В результате стихийного бедствия в Дагестане погибли шесть человек, среди них двое детей 5 и 12 лет. Зона чрезвычайной ситуации охватывает до 1,5 млн жителей в 11 муниципалитетах. В результате селя и оползней нарушено транспортное сообщение с 97 населенными пунктами. Эвакуированы 6 229 человек, в том числе 1 300 детей. Более 2000 добровольцев участвуют в ликвидации последствий наводнений.

В Дагестане с 9 по 14 апреля вновь ожидаются сильные осадки.