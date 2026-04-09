Зеленский о месте и встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в США, Европе или на Ближнем Востоке.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно», — сказал он в интервью итальянской радиостанции RAI.

Зеленский также сообщил о продолжении переговорного процесса с участием США, которые были сконцентрированы на Ближнем Востоке. «Поэтому переговоры в трехстороннем формате с Россией были отложены, но будут возобновлены», - сказал он.