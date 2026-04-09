Россия и Венгрия работали, чтобы не допустить Украину в Евросоюз

В предыдущей части расследования сообщалось, что Сийярто по просьбе Сергея Лаврова содействовал исключению родственницы Алишера Усманова из санкционного списка ЕС. Новые данные свидетельствуют о том, что в период с 2023 по 2025 год Сийярто передавал российской стороне информацию о готовящихся мерах европейских стран по давлению на РФ, а также консультировался по действиям в отношении Украины.

Один из эпизодов касается передачи Лаврову документа с требованиями ЕС к Украине в рамках переговоров о вступлении, затрагивающего вопрос языков национальных меньшинств. Сийярто выразил готовность предоставить этот документ и пояснил, как Будапешт использует тему прав меньшинств для воздействия на Киев.

В ходе обсуждения Лавров затронул возможность использования темы «защиты прав русскоязычных» для создания дополнительных препятствий евроинтеграции Украины. Сийярто охарактеризовал это как «универсальный принцип Совета Европы», отметив взаимосвязь интересов в защите различных меньшинств.

14 декабря 2023 года на заседании Европейского совета в Брюсселе лидеры ЕС планировали начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, однако столкнулись с сопротивлением Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан заявлял о намерении наложить вето, связывая этот вопрос с разблокировкой 22 миллиардов евро, замороженных Брюсселем из-за претензий к верховенству закона в Венгрии.

По данным расследования, Петер Сийярто информировал российскую сторону о ходе этих переговоров в режиме реального времени. Авторы материала утверждают, что в ходе телефонных разговоров Сийярто передавал конфиденциальные сведения о планах западной коалиции по усилению давления на Россию.

Согласно аудиозаписям, министр иностранных дел Венгрии регулярно информировал коллегу из РФ о событиях внутри ЕС. Также зафиксированы усилия Сийярто по исключению ряда российских физических и юридических лиц из санкционных списков в сотрудничестве с заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.