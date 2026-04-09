Иранские хакеры взломали устройства экс-главы Генштаба ЦАХАЛ

Хакеры утверждают, что они собрали «более 19 000 конфиденциальных изображений и видеозаписей с самых секретных встреч» Халеви.

«Все ваши объекты повышенной секретности, ситуационные комнаты, карты и даже мельчайшие детали ваших командных центров уже давно открыты для нас», — утверждает группировка.

Хакеры опубликовали несколько фотографий и видеозаписей, на которых Халеви посещает военные базы, проводит брифинги и совещания, а также тренируется в своем офисе. Также были опубликованы несколько снимков из семейной жизни бывшего главы армии, а также удостоверения личности Халеви и его супруги.