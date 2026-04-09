«Процесс положительный»: Пашинян анонсировал новую встречу с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным планируется в июне. Он сказал об этом на брифинге после заседания правительства.

«Мы договорились о наших следующих встречах, в том числе на высшем уровне, во второй половине июня», - сказал Пашинян, добавив, что встреча с Путиным 1 апреля прошла «очень успешно».

«Отношения с Россией находятся на этапе конструктивной трансформации, и я оцениваю этот процесс положительно. Мы сохраним наши отношения в логике дружественного диалога», - сказал Пашинян.

Накануне армянская газета Hraparak утверждала, что 1 апреля во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна между ними якобы прошел «жесткий разговор». Авторы материала не уточнили, о чем идет речь, не обозначили тему диалога. По утверждению журналистов, Владимир Путин и Никол Пашинян якобы не достигли договоренностей по неназванным вопросам. Газета предупредила о возможном введении запрета на въезд в Россию для бизнесменов и представителей крупных компаний, связанных с правительством Армении. Информации от официальных лиц по этим заявлениям не поступало.