Непригодное строение мешает строительству школы

«Все документы и выписки по этому поводу есть. Когда-то здесь незаконно были возведены дома, мешавшие дальнейшему строительству, люди заселились на этой территории. Несмотря на отсутствие каких-либо документов, они заняли ее как жилую зону. При этом, если вы зайдете внутрь, увидите, что там нет никаких условий для проживания», - сказал Мамедов.

О.Мамедов сообщил, что, несмотря на принадлежность участка компании, жителю была предложена компенсация: «К сожалению, гражданин потребовал сумму, завышенную в 100 раз по сравнению с реальной стоимостью. Это выходит за рамки возможностей компании. Отмечу, что после начала строительства школы гражданин также сразу приступил к застройкам на данной территории, тем самым создав видимость наличия дополнительного объекта, чтобы получить отдельную компенсацию. Обратите внимание, в строении нет ни света, ни газа, ни воды. Жить здесь невозможно. Это лишь попытка создать видимость, чтобы требовать крупную компенсацию.

Наша компания занимается озеленением крупных территорий. В Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана направлено обращение, и сейчас ожидается заключение по деревьям, находящимся в зоне строительства. Причина того, что здание имеет выступы и углубления, заключается в том, чтобы не затрагивать зеленые насаждения».