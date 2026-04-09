Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Пашинян готов сменить Россию на Казахстан

765

Вопрос продажи российской концессии на армянские железные дороги может быть обсужден с находящейся в Ереване делегацией Казахстана, заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Хочу подчеркнуть, что за спиной России никаких обсуждений быть не может. Да, возможно, что обсудим и этот вопрос с делегацией Казахстана», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В Ереване с официальным визитом находится министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев. В состав делегации также входит министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

Действующее в Армении ЗАО «Южно-кавказская железная дорога» (ЮКЖД) является 100%-й «дочкой» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного РЖД и республикой в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения не против приобретения Казахстаном российской концессии на армянские железные дороги, если будет получено согласие России. Он предлагал российской стороне продать ее концессию на железные дороги Армении какой-либо стране, дружественной и России, и Армении, заявив, что российская концессия создает конкурентные потери для Армении.

Иран заявил: Что хочу, то и делаю
Иран заявил: Что хочу, то и делаю
В шаге от новой большой войны
В шаге от новой большой войны
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
Трамп идет навстречу России
Трамп идет навстречу России
Пашинян готов сменить Россию на Казахстан
Пашинян готов сменить Россию на Казахстан
Непригодное строение мешает строительству школы
Непригодное строение мешает строительству школы
Россия и Венгрия работали, чтобы не допустить Украину в Евросоюз
Россия и Венгрия работали, чтобы не допустить Украину в Евросоюз
США и Иран разделят не Ормуз, а правду
США и Иран разделят не Ормуз, а правду
Премьер-министр Литвы на переговорах с Ильхамом Алиевым
Премьер-министр Литвы на переговорах с Ильхамом Алиевым
Новый срок для экс-лидера азербайджанской диаспоры
Новый срок для экс-лидера азербайджанской диаспоры
Иран заявил: Что хочу, то и делаю
Иран заявил: Что хочу, то и делаю обновлено 12:53
12:53 4943
В шаге от новой большой войны
В шаге от новой большой войны продолжение главной темы
06:08 8494
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
14:04 183
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
13:56 642
Трамп идет навстречу России
Трамп идет навстречу России
13:52 879
Пашинян готов сменить Россию на Казахстан
Пашинян готов сменить Россию на Казахстан
13:45 766
Непригодное строение мешает строительству школы
Непригодное строение мешает строительству школы видео
13:34 800
Россия и Венгрия работали, чтобы не допустить Украину в Евросоюз
Россия и Венгрия работали, чтобы не допустить Украину в Евросоюз
13:10 890
США и Иран разделят не Ормуз, а правду
США и Иран разделят не Ормуз, а правду наша аналитика; все еще актуально
03:54 4859
Премьер-министр Литвы на переговорах с Ильхамом Алиевым
Премьер-министр Литвы на переговорах с Ильхамом Алиевым фото; новость дополнена 12:53
12:53 1431
Новый срок для экс-лидера азербайджанской диаспоры
Новый срок для экс-лидера азербайджанской диаспоры
12:43 1635
