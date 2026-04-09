Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников

США требуют от европейских союзников конкретных обязательств по обеспечению безопасности Ормузского пролива после прекращения боевых действий в Иране.

Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО пишет, что от стран требуют предоставления конкретных планов по обеспечению судоходства в течение нескольких дней.

По словам источника, этот запрос был подан во время обсуждений между официальными лицами США и НАТО в Белом доме, где американский президент Дональд Трамп встречался с генсеком альянса Марком Рютте. Консультации также состоялись в Пентагоне и Госдепартаменте.

Bloomberg напомнило, что возглавляемая Британией коалиция из более 40 стран, в которую входят многие европейские государства, Япония и Канада, пообещала помочь открыть Ормузский пролив после прекращения боевых действий на Ближнем Востоке.

Закрытие пролива привело к резкому росту мировых цен на энергоносители и вызвало опасения относительно приближения дефицита топлива.