Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы

Согласно сообщению Кабинета Министров, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящейся с официальным визитом в стране премьер-министром Литовской Республики Ингой Ругинене.

Особое внимание уделялось вопросам углубления сотрудничества в экономической сфере, увеличения товарооборота и продвижения инвестиционных возможностей. В этом контексте была отмечена важность деятельности межправительственной комиссии.

Премьеры Азербайджана и Литвы с удовлетворением отметили успешное развитие отношений между двумя странами, подчеркнули наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

Обсуждались перспективы сотрудничества в транспортной и логистической сферах, возможности расширения взаимодействия в Срединном коридоре и на других международных транспортных маршрутах. В центре внимания находились также возможности сотрудничества в энергетической сфере.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, подчеркнули важность развития отношений Азербайджана с Европейским союзом.