«Агента ФСБ» задержали в Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины «предотвратила теракт» в Хмельницком и задержала «агента ФСБ», который планировал взорвать самодельное взрывное устройство в месте скопления военных, сообщают украинские СМИ.

«Как установило расследование, взрыв должен был произойти в месте скопления украинских военных. Для увеличения количества жертв злоумышленник планировал сделать анонимный звонок на 102, чтобы вызвать на локацию наряд полиции», – говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале в четверг.

По материалам дела, активация взрывчатки должна была произойти дистанционно в момент прибытия правоохранителей на место «запланированного теракта».

Сотрудники СБУ задержали мужчину, когда он проводил доразведку на месте, где планировал заложить самодельное взрывное устройство (СВУ).

СБУ установила, что исполнителем был завербованный российской спецслужбой местный житель, который искал деньги через телеграм-каналы. После вербовки он получил инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства и занимался сбором информации о местах пребывания украинских военных.