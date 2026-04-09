Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих, украинская сторона – 41 тело российских военных. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую координационную группу по вопросам военной операции.
Предыдущий обмен телами состоялся 26 февраля: тогда Украине также передали 1000 тел, а России – 35, рассказывал помощник президента Владимир Мединский.
В начале марта стороны провели также два обмена пленными: 5 марта – по 200 человек, 6 марта – по 300. При возвращении российских военнослужащих посредническую помощь оказали ОАЭ и США. Сначала освобожденных доставляли в Беларусь, где они получали медицинскую помощь, после чего направляли в Россию для реабилитации.