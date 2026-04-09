Китай опровергает: Никому не помогаем...

«Мы решительно выступаем против распространения спекулятивной и намекающей ложной информации, направленной против Китая», - заявил представитель Министерства обороны Чжан Сяоган.

Министерство обороны Китая опровергло сообщения о том, что предлагало поддержку иранским военным, в частности, якобы передавало разведданные о расположении сил США во время войны. Об этом сообщает Associated Press.

«Китай всегда действовал открыто и прозрачно в отношении иранского вопроса, придерживаясь объективной и беспристрастной позиции», — сказал Чжан, добавив, что КНР никогда не участвовала «ни в какой деятельности, которая могла бы спровоцировать конфликт».

Ранее The Washington Post сообщила, что некоторые китайские частные компании, включая те, что имеют связи с Народно-освободительной армией, предлагали разведданные о перемещениях американских сил во время войны.

Reuters также сообщало, что крупнейший китайский производитель микросхем отправлял оборудование для их производства иранским военным, ссылаясь на американские источники.