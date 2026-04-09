Путин пока не принял решения

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений относительно возможного пасхального перемирия с Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники. За 2-3 дня перемирия российским военным не удастся укрепить свои позиции на фронте, добавлял он.

В прошлом году пасхальное перемирие объявлялось, но стороны обвиняли друг друга в его нарушении.

Пасха в 2026 году по григорианскому календарю (по новому стилю) отмечалась католиками и протестантами 5 апреля. Православная пасха будет отмечаться 12 апреля, так как восточные христиане используют юлианский календарь (по старому стилю). Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский церковный календарь, однако по нему Пасха в 2026 году также будет отмечаться 12 апреля.