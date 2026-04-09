В Европу – по новым правилам

С 10 апреля меняются правила въезда в Европу.

Европейский союз вводит новую автоматизированную систему въезда-выезда (EES) на границах Шенгенской зоны для граждан третьих стран, сообщает Euronews.

При первом въезде в любую из 29 стран будут собираться биометрические данные (изображение лица и отпечатки пальцев), которые будут храниться три года.

Отказ предоставить данные приведет к автоматическому отказу во въезде.

Система автоматически контролирует «правило 90/180 дней», превышение которого влечет штрафы или запрет на въезд в Шенгенскую зону на несколько лет.