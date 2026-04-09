Гинеколог поплатилась за смертельную врачебную ошибку

В Низаминском районном суде завершился судебный процесс по делу врача Севиндж Мамедовой, обвиняемой в смерти пациента во время операции в «Ени Клиника».

Как сообщает haqqin.az, вердикт был вынесен по итогам процесса под председательством судьи Эмина Ахундова. Согласно решению суда, Севиндж Мамедова приговорена к 2 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Она будет носить электронный браслет.

Прокуратура Низаминского района Баку провела расследование и возбудила уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) в связи со смертью Гюнай Мамедовой 18 мая прошлого года в результате хирургической операции, проведенной Севиндж Мамедовой, акушером-гинекологом, работавшей в гинекологическом отделении Центра репродуктивного здоровья и планирования семьи публичного юридического лица «Ени Клиника».

На основании многочисленных экспертных заключений по делу и других полученных следственных доказательств появились обоснованные подозрения, что Севиндж Мамедова виновна в смерти пациентки в больнице «Ени Клиника». Так, 6 мая прошлого года Мамедова допустила техническую ошибку во время операции, проведенной ею на Гюнай Мамедовой, и затянула хирургическое вмешательство для устранения источника кровотечения. В результате возникших осложнений пациентка скончалась в этой клинике 18 мая.

Мамедова была привлечена к уголовной ответственности и обвинена по предусмотренной статье.