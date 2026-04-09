Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

В бой вступает Сельджан Махсудова

Второй день чемпионата Европы в Португалии
Эльмир Алиев, отдел спорта
15:31 340

В Портимао продолжается чемпионат Европы по прыжкам на батуте и тамблингу.

Сегодня в борьбу вступают взрослые батутисты. В квалификации выступят участница Олимпиады в Париже Сельджан Махсудова, а также Мехти Алиев, Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов.

За день до старта Сельджан Махсудова написала в своем Instagram: «Завтра в бой. Это мой четвертый ЧЕ. Думаю, каждый знает мою историю выступления на чемпионатах Европы. В первый раз - шестая, во второй раз - пятая, в третий - четвертая. Этот ЧЕ для меня очень важный!»

Также сегодня на арену в Портимао выйдут:

прыжки на батуте (U-21, индивидуальные соревнования) - Ниджат Мирзоев, Ибрагим Мустафазаде и Аян Шабанова;

двойной минитрамп (юниоры) - Никита Колесников, Фархад Мустафаев, Аммар Бахшалиев и Омар Гасымлы;

тамблинг (юниоры) - Риад Джавадов, Ильхам Масимов, Сенан Рзазаде, Хадиджа Мамедова.

Напомним, вчера в первый день чемпионата Европы квалификацию успешно преодолели:

тамблинг (взрослые) - Михаил Малкин, Тофик Алиев (вышли в финал);

сборная Азербайджана по тамблингу (взрослые) в составе Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Михаила Малкина (вышла в финал);

прыжки на батуте (юниоры, индивидуальные соревнования) - Аммар Бахшалиев, Фархад Мустафаев (вышли в полуфинал); 

сборная Азербайджана по прыжкам на батуте (юниоры) в составе Аммара Бахшалиева, Омара Гасымлы, Магомеда Гасанлы и Фархада Мустафаева (вышли в финал).

Всего Азербайджан на чемпионате Европы представляют 23 спортсмена и спортсменки. В целом в Портимао выступают более 600 спортсменов из 29 стран. Соревнования завершатся 12 апреля.

