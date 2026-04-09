В бой вступает Сельджан Махсудова

Сегодня в борьбу вступают взрослые батутисты. В квалификации выступят участница Олимпиады в Париже Сельджан Махсудова, а также Мехти Алиев, Гусейн Аббасов и Магсуд Махсудов.

За день до старта Сельджан Махсудова написала в своем Instagram: «Завтра в бой. Это мой четвертый ЧЕ. Думаю, каждый знает мою историю выступления на чемпионатах Европы. В первый раз - шестая, во второй раз - пятая, в третий - четвертая. Этот ЧЕ для меня очень важный!»